Sociolog: Platová diskriminace nezmizí, museli bychom převychovat muže

Profesor LUBOMÍR BROKL, vedoucí katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Co za problémem platové diskriminace stojí? Jsou to do jisté míry určité předsudky vůči ženám nebo je jádro někde úplně jinde?

Je to komplikovaný problém. To by bylo na celou přednášku. Je to obojí.

Na jakých postech, případně v jakých profesích se platová diskriminace nejčastěji projevuje?

Statisticky na většině. Nikoli podle mé osobní zkušenosti v kruzích akademických, kde se pohybuji již mnoho let. Tedy na fakultách a v Akademii věd České republiky.

Myslíte si, že do budoucna je možné, že tento společenský problém nebude existovat?

Nemyslím. Musely byste převychovat muže. V době počítačů, kde bývají i takto manuálně ženy lepší, je to absurdní.

Vzpomněl byste si vy osobně na konkrétní příklad, kdy šlo evidentně o platovou diskriminaci?

V prostředí, kde se pohybuji již 49 let, nikoli. Učím však studenty v části kultura – vzdělání z americké učebnice sociologie. I v tom jejich vychváleném školství je to stejné. Bílé ženy mají při identickém vzdělání jako muži o jednu třetinu nižší plat. Znevýhodněni jsou i Portoričani, černoši atd. Tuto problematiku však nemůžete zevšeobecnit, jsou povolání, kde to je jinak. Obecně platí, že ženy tolik nesoupeří, když soupeří, jsou „neženské“, když žensky nesoupeří, jsou považovány za domácí puťky. K tomu připočtěme objektivní ukazatele – jsou pořád doma s nemocnými dětmi nebo jsou těhotné a podobně.