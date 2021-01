Novinka s názvem paušální daň zaujala desetitisíce drobných podnikatelů. Je ale opravdu tak výhodná, jak říká vláda? Na to odpovídá Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR.

Daně - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zdroj: archiv Asociace malých a středních podniků ČR„K paušální dani na tento rok se zájemci mohli přihlásit jen do 11. ledna. Možnost však bude existovat i v dalších letech. Toto řešení je dobrovolné a má usnadnit odvodové povinnosti, tedy že živnostník zaplatí sociální a zdravotní pojištění plus symbolickou daň jedinou měsíční platbou. Týká se živnostníků a neplátců DPH s obratem do milionu korun ročně. Měla by usnadnit vedení účetnictví i kontroly finančního úřadu. Osobně vidím hlavní přínos ve snížení nákladů na daňové přiznání, ale nezanedbatelný je i zmíněný úbytek kontrol,“ říká Pavla Břečková.