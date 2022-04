Za ohněm, který se vymknul kontrole, byla v drtivé většině případů nedbalost těch, kteří byli za pálení zodpovědní. "Je to často kvůli podcenění přípravy místa pálení a doby, kdy se pálí. Proto důrazně nedoporučujeme pálit biologický odpad, když fouká vítr a je velké sucho," připomíná Martina Götzová, a doplňuje, že další častou příčinou bývá neopatrné zacházení s otevřeným ohněm.

Březnové požáry v přírodním prostředí:



Náchod - 37

Hradec Králové - 30

Trutnov - 25

Jičín - 19

Rychnov nad Kněžnou - 14

Vzhledem k tomu, že po na sníh skoupé zimě je přírodní prostředí nezvykle vyprahlé, stačí k rozvoji požáru velmi málo. "Třeba jen odhození nedopalků cigaret a mírnější vítr, který oheň rychle rozfouká," zmiňuje další rizika vzniku požáru.

Přestože hasiči udělili několik pokut za nedbalé jednání, tak jich nebylo příliš. Navíc se jednalo o mírnější pokuty v řádech stovek korun. "Můžeme dát pokutu pouze člověku, který je za to pálení prokazatelně odpovědný. Pokud nás někdo zavolá, že hoří na louce a my tam nikoho nechytneme, tak nemáme koho pokutovat a jedná se o nedbalost nezjištěné osoby," říká Martina Götzová. Přitom náklady na výjezd hasičů se obecně okolo šesti tisíc korun za hodinu. K požáru vyjíždí zpravidla více jednotek a zásah se protáhne třeba i na více hodin. Náklady se pak mohou vyšplhat i do mnoha desítek tisíc korun.

Zdroj: Youtube

Zatím největším letošním požárem v přírodním prostředí byl požár v katastru města Náchod, části Lipí, kde oheň zasáhl části louky, lesa a sadu. Na jeho likvidaci se podílelo deset jednotek požární ochrany. "Plocha požáru byla asi 300 x 500 metrů. Na místě bylo k dispozici ze zásahové techniky 10 cisteren, některé byly použity pro plnění bambivaku pro letecké hašení nejhůře dostupných míst. Posádka vrtulníku provedla celkem 13 shozů. Příčina požáru se stále vyšetřuje," doplnila mluvčí hasičů.

V celkovém součtu napáchal oheň v březnu 2022 škody odhadem za 16,5 milionu korun. "Naopak hodnoty ve výši asi 120 milionů korun se podařilo jednotkám požární ochrany před plameny ubránit," ohlédla se Martina Götzová za všemi březnovými požáry v kraji.

Navzdory tomu, že začátek dubna byl celkem deštivý, tak jednotky hasičů za první čtyři dubnové dny vyjížděly už k dalším 11 požárům trávy a lesní hrabanky. Zajímavé je, že nejvíce hoří na Náchodsku, což potvrzují i tři pondělní požáry na velkých plochách. V rozmezí necelých tří hodin vzplála po předchozím pálení na lesní pasece dvě ohniska o rozměrech asi 20x20 m a 50x50 metrů v Radešově u Police nad Metují, vítr rozšířil oheň na ploše 100 x 150 metrů v částí Náchoda na Babí a do třetice lesní hrabanka prohořívala na ploše 40 x40 metrů v na lesní mýtině v Horní Radechové.