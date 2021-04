Ohlášené pálení klestí se včera odpoledne díky větrnému počasí vymklo kontrole v prudkém svahu v lesním porostu stárkovského katastru. Kvůli požáru byly zalarmovány čtyři jednotky hasičů.

Čtyři jednotky hasičů byly zalarmovány kvůli požáru v lesním porostu v katastru obce Stárkov. V místě bylo ohlášené pálení, které se ovšem rozhořelo a kvůli větru se požár rychle šířil. | Foto: HZS KHK

"V místě bylo ohlášené pálení, které se ovšem rozhořelo a kvůli větru se požár rychle šířil," zmínila důvod výjezdu čtyř hasičských jednotek tisková mluvčí hasičů Martina Götzová. Při příjezdu jednotek (profesionální hasiči z Náchoda a JSDH Červený Kostelec, Stárkov a Jívka) byla zasažená plocha asi 15x50 metrů vzdálená zhruba 40 metrů od vozovky a rozvíjející se hoření klestí a listí hnal vítr do stráně. Hasiči rozvinuli vedení a nasadili dva proudy C. Proud 1 zamezil šíření do stráně a proud 2 zajišťoval hasební práce v požářišti. V 16 hodin ohlásil velitel zásahu likvidaci události, místní jednotka následně ještě požářiště zkontrolovala.