S hadicemi přes hranice. Tentokrát hasiči z Náchoda v Polsku zasahovat nemuseli

Některé z našich profesionálních a dobrovolných jednotek to mají k polské hranici, co by kamenem dohodil.

Náchodská jednotka vyjela k ohlášenému požáru rodinného domu v Polsku. Zásah českých hasičů nebyl nakonec nutný, na místě byl dostatek místních jednotek. | Foto: HZS KHK