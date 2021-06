Dýmu vystupujícího z hospodářského objektu si všiml oznamovatel zhruba 20 minut před 20. hodinou. „Večer mi volala dcera, že kousek od nás hoří a já o ničem nevím. Tak jsem s telefonem u ucha vylezla ven a viděla už ten černý dým a probleskující plameny,“ popisuje Anna Tůmová, která žije jen několik desítek metrů od ohněm poničeného objektu. Na boj hasičů s požárem se dívala od svého domu. „Vzala jsem si dalekohled a koukala, jak se ty plameny plazí od bývalé kotelny dolů. A pak to začalo jezdit a houkat – jedno hasičské auto za druhým. Slyšela jsem také několik explozí – asi jak bouchaly kanystry nebo pneumatiky,“ popisuje průběh požáru.

Budova o rozměrech cca 30x20 metrů původně fungovala jako textilka Texlen Javor, později ji využíval Státní statek Teplice nad Metují, který zde měl dílny. „Nyní to tu sloužilo ke garážování techniky,“ říká nájemce objektu a vyjmenovává, co všechno požáru zničil. „Byl tam HON, další nakladač, trambus, tatra kontajnerová, škodovka a vybavení soustružny – stroje na kovoobrábění,“ dívá se na dílo zkázy, kde se pod zřícenou plechovou střechou krčí kovová ohořelá torza. Nejvíce ho mrzela ztráta čerstvě opraveného vozu. „Celý po generálce, jen s ním vyjet. To mě štve nejvíce,“ povzdechl si bezmocně.

Škoda, kterou plameny napáchaly na budově i uskladněných strojích, byla odhadnuta na asi šest milionů korun. O rozsahu požáru svědčí i množství nasazených sborů, kterých se na okraj Javoru sjelo hned dvanáct. Hasiči u nedaleké řeky Metuje zřídili čerpací stanoviště pro zajištění dostatečného přísunu vody.

Díky využití výškové techniky a nasazeném několika proudů vody se podařilo uchránit administrativní část budovy, kdežto dílny se po propadnutí střechy změnily na změť ohořelých plechů a garážovaných strojů a vozového parku. „V hale byly stroje a další různé materiály, včetně olejů a pohonných hmot. Pohyb uvnitř hořícího objektu byl pro hasiče nebezpečný. Část střešní konstrukce se propadla, proto probíhal hasební zásah převážně z vnější části z boku budovy a pomocí automobilového žebříku,“ popsala Martina Götzová zásah, při němž hasiči používali dýchací techniku. „Zásoby lahví se vzduchem byly na místo události dováženy ze stanice Náchod a přijel také protiplynový kontejner z centrální stanice Hradec Králové,“ doplnila.

Dým se z místa požáru v Javoru táhl metujským údolím. Kvůli nepříjemnému zápachu doporučili hasiči lidem v České Metuji uzavřít okna a nevětrat.

Jednotkám se podařilo lokalizovat požár chvíli po půlnoci, po jedné hodiny ranní se většina vracela zpět na základny. Na dohlídku nad požářištěm zůstali na místě dobrovolní hasiči z Teplic nad Metují a Žďáru nad Metují. Na místě byli přítomni také vyšetřovatelé, ale podrobné ohledání požářiště proběhlo v pondělí dopoledne. Vyšetřovatel hasičů přizval na místo vyšetřovací skupinu z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče, a to se specializací na elektro.