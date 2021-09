Hned ke dvěma menším požárům vyjížděli hasičí v úterý odpoledne do lesních oblastí na Náchodsku. Krátce před 15. hodinou profesionální hasiči z Náchoda a JSDH Hronov zasahovali u požáru lesní hrabanky v katastru části Zbečník. "Hořelo zde na ploše asi 3 x 3 metru," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová. K uhašení hasičům stačilo místo pořádně prolít vodou z barelů.

