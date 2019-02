Semily - Silvestrovské oslavy byly zřejmě ve čtvrtek večer příčinou požáru panelového domu v Semilech. Evakuováno muselo být 18 lidí, z toho dvě děti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Hořela střecha šestipatrového domu v Luční ulici, oheň zachvátil krytinu i střešní izolaci, jeho hašení komplikoval silný mráz. Voda okamžitě namrzala, sdělila ČTK mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Požár domu byl na operační středisko hasičů nahlášen těsně před 20:30. „Díky tomu, že semilští profesionální hasiči sídlí jen několik ulic od panelového domu, byli na místě do dvou minut od vyhlášení poplachu. Požár zasáhl plochu odhadem 40 metrů čtverečních," řekla Štrauchová. Oheň se podařilo během půl hodiny lokalizovat, pak už záchranáři jen dohašovali. Přesto muselo být z domu evakuováno 16 dospělých a dvě děti.

„Nikdo nebyl zraněn. Část obyvatel domu odešla na noc k příbuzným, pro ostatní dorazil z Jablonce evakuační autobus. V něm lidé čekali až do konce zásahu, neboť předem nebylo možné vyloučit, že požár nezasáhne nejvyšší patra bytů. Lidé by tak museli být odvezeni do náhradního ubytování," vysvětlila mluvčí hasičů. Po závěrečném průzkumu se ale podle ní lidé mohli do bytů vrátit, požárem ani vodou zasaženy nebyly.

Likvidaci požáru komplikoval podle Štrauchové silný mráz, při kterém hasební voda ihned namrzala a hrozilo nebezpečí úrazů. „Hasební látka namrzala na zasahujících hasičích, hadicovém vedení i komunikaci," dodala mluvčí. Výše škod zatím odhadnuta nebyla, příčinu požáru odborníci zjišťují. Podle Štrauchové byly ale s největší pravděpodobností příčinou silvestrovské oslavy.