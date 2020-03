Postava, kterou představujete ve Slunečné, se jmenuje Denisa a je to tak trochu zlatokopka, ne?

Jde o přítelkyni hlavního hrdiny Janka (hraje ho Marek Lambora), a zlatokopka není asi úplně správný výraz. Má ráda peníze a úspěšné kluky, ale nemyslím si, že by to byl jediný důvod, proč s ním chce být. Má ho opravdu ráda. Nicméně přesto mám podezření, že skutečnost, že Janek má prachy, v tom hraje velkou roli.

Co vás na této postavě baví?

Asi humor. Snažím se dodat své hrdince trochu nadhledu, aby nebyla tak prvoplánová. Nelíbí se mi její lehká vypočítavost a chtěla bych na ní najít něco zajímavějšího. Třeba její schopnost nedat se tak lehce odbýt, což svědčí o jisté inteligenci. A k ní patří právě humor.

Loni na podzim jste se na obrazovce objevila i v pořadu StarDance… když hvězdy tančí jako spolutanečnice v sedmém kole, které bylo věnováno vozíčkářům a nadaci Paraple. Vzpomenete si ještě na své vlastní působení v předchozím ročníku?

No jéje! Hrozně jsem to s loňskými soutěžícími prožívala. Sama mám všechno ještě v živé paměti, takže dobře vím, co prožívají každé kolo, jak jim je, jaké mají pocity… A bylo moc fajn se do StarDance alespoň na chvilku vrátit.

Zatancujete si někdy?

Občas ano. S mým tanečníkem Michalem jezdíme na různé večírky a plesy, ale bohužel kvůli mému pracovnímu vytížení nemůžeme tak často, jak bychom chtěli. Skoro každý večer hraju v divadle. Snažíme se alespoň tak dvakrát do měsíce si někam jet zatančit.

Tančíte se svým mužem, režisérem Biserem Arichtevem?

(Smích) Moc ne. Nemáme na to čas. Ale když jsem byla ve StarDance, tančili jsme spolu doma. Ne že bych se na něm učila nějaké kroky, ale když tím člověk půl roku žije, nedá mu to.

Jaké máte profesní plány?

Zaplaťpánbůh mám tolik práce, že nevím kam dřív. Na podzim jsem nazkoušela hru Benátky pod sněhem, od ledna zkouším další divadlo, zájezdové představení Jedna plus jedna jsou tři – v Praze ho budeme hrát v Divadle Palace, a od jara mě čeká něco většího, ale o tom zatím nesmím nic říkat.

Nebudete hrát v některém z manželových televizních projektů?

V nejbližší době ne. My to nemáme tak, že bych musela hrát ve všem, co on bude režírovat. Obsadí mě tehdy, když se mu tam hodím a když na to mám chuť a čas.

Na co se těšíte v nejbližší době?

Chtěla bych zvolnit, ubrat na tempu a také trochu začít žít. Mám pocit, že jsem pořád v práci.

Jak regenerujete síly?

Pomáhají mi procházky na čerstvém vzduchu a také spánek. Potěší mě zdánlivé drobnosti, třeba když mi můj muž přinese kytku anebo čokoládu… Velký relax je pro mě zajít si s manželem na vínko nebo na večeři, protože máme spolu moc hezký vztah založený na komunikaci, což je v dnešním světě hodně důležité. Myslím tím navzájem se poslouchat, dokázat jeden druhému poradit a podržet se, když je potřeba. My dva si spolu umíme povídat celou noc – a to mi přijde moc fajn.

JIŘÍ RENČ