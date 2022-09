Martina je klientka Rozkoše bez rizika, neziskovky, která už třicet let pomáhá zlepšovat život osobám poskytujícím placené sexuální služby. Mezi ně patří i lidi ze solidních poměrů jako právě Martina. Vyrůstala v úplné rodině, prožila bezproblémové dětství a vystudovala střední školu. Vdala se a měla dvě dcery.

V rozvodovém řízení zjistila, že z manželství jí vzešly pohledávky. Kvůli dluhům si požádala o insolvenci a dařilo se jí vše zvládat. Během koronavirové pandemie ale přišla o práci. Aby zvládla finanční situaci a uživit obě děti, na něž manžel platil jen sporadicky, vstoupila do sexbyznysu.

Krize plní erotické seznamky. Přivýdělek hledají ženy i muži

„I když si pak našla nové místo v administrativě, kvůli velké vlně zdražování zůstala i u poskytování sexuálních služeb, aby všechno zvládla zaplatit,“ vylíčila Jana Kočová, sociální pracovnice Rozkoše bez rizika a vedoucí sociální divize této organizace. „Zároveň má velké obavy, že se prozradí její způsob přivýdělku. My se jí snažíme pomoci, aby svou situaci co nejlépe zvládla,“ dodala.

Rozkoš bez rizika řeší jednak zdravotní problémy klientek, především nákazu virem HIV, žloutenkou nebo pohlavními chorobami, ale také na nich páchané násilí, dluhy, finanční gramotnost či zvládání péče o děti. Pomáhají komunikovat s úřady, radit v právních otázkách, poskytují také psychoterapii. „V covidové době jsme museli začít spolupracovat s potravinovou bankou a dělat sbírky oblečení,“ dodala Kateřina Šádková, vedoucí pražského poradenského centra v této neziskobce.

Lockdown totiž zavřel i erotické kluby a do republiky přestaly jezdit zahraniční zákazníci.

Po nákaze přijdou o práci i bydlení

Terénní pracovnice Rozkoše často chodí přímo za poskytovatelkami sexuálních služeb a testují je. V případě pozitivního výsledku na HIV odeberou dotyčné po jejím souhlasu větší vzorek krve, a když se výsledek potvrdí, nastane krizová intervence. „Když je klientka trochu zklidněná, poučí ji zdravotnice o nemoci a její léčbě. Také ji upozorní, že vědomé šíření pohlavních infekcí je trestné. To pro naše klientky znamená, že přijdou nejen o práci a peníze, ale mnohdy také o střechu nad hlavou, protože v klubech často bydlí,“ uvedla Šádková.

Při sexu se zranil každý třetí člověk. Někteří utrpěli i zlomeniny

Tehdy organizaci práce teprve začíná: nakažené osobě předává oficiální zprávu o výsledku lékař, pak ji doprovázejí do zdravotnického zařízení a zprostředkovávají zaléčení. Řeší se i krizové ubytování a vyřizování dávek. Podle Šádkové jde o velmi složité akce, neboť zaměstnance v sexbyznysu není snadné zkontaktovat. Složité je to i se zapojením rodiny do pomoci, neboť mnohdy o daném způsobu obživy neví.

„Není jednoduché dopravit dotyčnou do nemocnice, nebo ve zdravotnickém zařízení dojednat léčbu, když klientka nemá peníze. Silná je také stigmatizace těchto lidí, a to nejen širokou veřejností, ale i zdravotnickým personálem,“ doplnila Kateřina Šádková.

V případě HIV pozitivních klientek spolupracuje neziskovka s Českou společností AIDS pomoci. Ta provozuje poradny, bezplatné anonymní testování a rovněž azylové a ubytovací služby pro HIV pozitivní osoby. Nabízí také právní pomoc v případech diskriminace těchto osob a snaží se snižovat společenské stigma nemoci. V opodstatněných případech testují také na syfilis a hepatitidu B a C. V Praze provozují Dům světla, poskytující pomoc a podporu HIV pozitivním, které se ocitly v těžké osobní či sociální situaci a dočasně potřebují bezpečné místo, kde mohou toto obtížné období překonat.

Čeští senioři se sexu nebojí. Část z nich ale potřebuje pomoc odborníků

„Jsme v České republice jediným místem, které podobnou službu určenou výhradně HIV pozitivním osobám nabízí,“ uvedla organizace. Jak zdůraznila, ubytovávají i pozitivní rodiče s dětmi, zdravotně postižené či chronicky nemocné, kteří se nakazili touto chorobou.

Lockdown změnil sexbyznys

Rozkoš bez rizika - testovací týmZdroj: se svolením Rozkoše bez rizika

Také Rozkoš bez rizika se v pandemické době vydala do on-line prostředí. Díky tomu mohly začít používat jejich poradenství nebo terapeutické služby lidé z celé republiky. „Problém je, že klientka pak nemá potřebné soukromí. Bojí se, aby třeba doma nějaké citlivé téma nezachytily její děti. Když bydlí v erotickém klubu, nemívá čas ani prostor jen pro sebe,“ upozornila Jana Kočová.

Když lockdown zavřel erotické kluby, přesunula se část pracovnic do soukromých bytů. To značně zkomplikovalo práci organizacím zabývajících se testováním, neboť bylo složité tyto lidi vystopovat. „Máme své spolupracovnice, které nám pomáhají s mapováním on-line prostor a poradí, na jakých platformách máme hledat,“ poodhalila stopování Kočová. „Zkrátka i my jsme se přizpůsobili jiné době a jiným podmínkám,“ dodala.