Podle lékařů se totiž nejvíce dětských úrazů stane na kole a na trampolíně. Jak pro Deník uvedla dětská ortopedka MUDr. Monika Frydrychová, s oblíbenou cyklistikou jsou spojené úrazy jako zlomeniny klíční kosti, zápěstí, oblasti lokte, povrchové odřeniny a zejména závažné úrazy hlavy. Právě těm lze předejít důsledným nošením cyklistické přilby.

Také odborníci z BESIPu kolaře upozorňují, že nejen dětští cyklisté by měli mít při jízdě na hlavě helmu. Testy totiž ukazují, že cyklisté, kteří nosí přilby, podstupují devatenáctkrát menší riziko úmrtí. „Je nutné si uvědomit, že podle odborné literatury koncentrovaný úder do hlavy dokáže usmrtit dospělého člověka již při rychlosti jedenáct kilometrů v hodině! Dítě samozřejmě při nižší rychlosti,“ uvedl pro Deník Karel Pospíšil z BESIPu.

Dětská cyklistická přilba není drahá investice, její pořízení vyjde zhruba na pět set korun, takže se rozhodně vyplatí zaměřit se na kvalitu a nechat si poradit. Musí být lehká, aby nezatěžovala krk a mít větrací otvory, jinak by se hlava mohla v letních vedrech přehřát. Odborníci doporučují helmu, která musí být certifikovaná, dítěti před nákupem vyzkoušet, aby nebyla velká ani malá a malého cyklistu nikde netlačila. Zapnutá by se neměla na hlavě téměř hýbat. Tlačit nesmí ani boční popruhy a zapínání. Výrobci sázejí na hravý design, ze kterého budou děti nadšené, takže nebudou proti nošení helmy protestovat.

Nevhodná helma může být nebezpečná

Prodejci upozorňují, že ochranná helma se může stát i nebezpečnou, pokud je vybrána špatně. Helma musí dítěti především dobře padnout na hlavu. Nesmí se smeknout ani při nárazu. Tehdy by se její zapínání mohlo zaříznout dítěti do krku, a to by se mohlo dusit.

Helmu je dobré pro větší bezpečnost opatřit v zadní části ještě blikačkou, aby bylo dítě na kole co nejlépe vidět. Velmi důležité jsou i dětské cyklistické rukavice, které chrání dlaně při pádu i před otlačením. Nezapomeňte také na brýle, chránící před sluncem, prachem a hmyzem, reflexní prvky a kvalitní světla. Pokud vaše dítě s jízdou na kole teprve začíná, je velmi dobré použít i chrániče na lokty, dlaně a kolena. Samozřejmostí je správné oblečení, tedy upnuté kalhoty, které nebudou zasahovat do řetězu a pevné boty s dobře zavázanými tkaničkami.

A poslední rada na závěr. Ať už vaše děti na kole jezdit umí, nebo s tím teprve začínají, myslete na to, že rostou jako z vody. Tak jako jim bude za chvíli malé oblečení a boty, tak bude potřeba měnit i velikost kola a přilby.

