VIDEO: Los Angeles. Kdysi rodiště hvězd, dnes lidská skládka

LA dodnes zůstává jednou z vysněných destinací pro spoustu lidí. Spojeným státům se totiž stále daří tvrdit, že pokud člověk chce slávu a peníze, měl by vyrazit právě tam. Málokdo ale získá správný pohled na „město andělů“, dokud se do něj nevydá. Zapáchající ulice plné odpadků a lidí bez domova. Problém, který začal jenom v jedné z částí města, dnes se rozléhá prakticky do všech ulic.

Los Angeles: Kdysi rodiště hvězd, dnes lidská skládka | Video: Deník/Petr Zakrzewski