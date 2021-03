Její otec byl sice slavný herec, leč násilnický alkoholik, její matka zase divoké stvoření bez většího smyslu pro teplo domácího krbu. Malou Drew přivedla mezi bohémskou skupinu herců – a výsledkem byly drogy, alkohol a nakonec pobyt v léčebnách a rok a půl také v blázinci. Rodinou opuštěná dívka nakonec ve čtrnácti požádala úřady, aby ji zplnoletnily a mohla se starat sama o sebe. Byla to jízda.

Tipla by si tehdy Drew, že po čtyřicítce bude žít šťastný, naplňující život? „Tak napůl. Tenkrát jsem vůbec netušila, kam směřuju, a měla jsem strach, že umřu, než mi bude pětadvacet. Na druhé straně, i když to tenkrát bylo často hodně temné, měla jsem vždycky pocit, že někde čeká něco dobrého. Nikdy jsem se nenechala temnotou pohltit úplně. Ocitla jsem se v mnoha situacích, které mě mohly definitivně připravit o sebekontrolu, ale to jsem si uvědomovala a nikdy nezašla příliš daleko,“ vzpomínala na své nejhorší období v rozhovoru pro Guardian.

S vlastní rodinou pak čekala poměrně dlouho, matkou se poprvé stala až v sedmatřiceti. Obavy z toho, že by opakovala chyby svých rodičů, ale neměla: „Věděla jsem, že budu jiná. Že tu pro svoje děti vždycky budu a nebudu je předčasně uvádět do dospělého světa. Věděla jsem, že budu v tomhle smyslu velmi tradiční. Nikdy bych děti neměla, pokud bych nebyla mentálně stabilní a připravená je dát na první místo. Mateřství je skutečně jedna z nejúžasnějších věcí, co můžete zažít. Chtěla jsem proto být připravená dát tomu všechno – i proto jsem poměrně dlouho čekala.“

Stárnutí je dar

Po dvou dětech a po překročení čtyřicítky se zdá, že Drew Barrymore konečně našla samu sebe. A protože vyrostla v Hollywoodu a viděla, jak moc může být touha po věčné kráse a mládí nebezpečná, zcela odmítá jakoukoli chirurgickou úpravu. „Nechci se hnát za dokonalostí v podobě nepřirozené krásy a zničit si obličej. Mám pod očima tmavé kruhy. Šla jsem k dermatologovi a ten mi okamžitě navrhl, že mi dá injekci, která kůži vypne, což kruhy opticky trochu potlačí. Odmítla jsem. Šla jsem pak domů a cestou si koupila obyčejný korektor,“ prohlásila v rozhovoru pro časopis Glamour. „Stárnutí je ve skutečnosti privilegium a dar. Kéž by má fyzická krása byla jediná věc, která jednou pomine. Všechno je o tom umět stárnout s grácií, sebeláskou, respektem k sobě samé a v neposlední řadě i s humorem!“

Herečka se však pustila do boje s poporodními kilogramy, jichž se několik let nemohla zbavit. Na začátku letošního roku představila na sociálních sítích své nové já – o dvacet kilo lehčí!

„Jednou jsem dole a jednou nahoře, moje tělo je jako na horské dráze. Ale krásné horské dráze. Vždyť jsem porodila dvě děti – a to je zázrak! A že to mělo nějaké dopady na mou figuru? No ještě aby ne! Byly časy, kdy jsem stála před skříní a plakala. Nenáviděla jsem oblékání. S tím, že mám sklony být spíš oplácaná, nic nenadělám. Musím prostě dobře jíst a cvičit jako blázen. Nenechte si namluvit, že hned po porodu musíte vypadat senzačně. Nesrovnávejte se s fotkami z časopisů a červených koberců. Jestli jsem po dětech někdy někde vypadala dobře, musela jsem se k tomu horkotěžko vyškrábat. A vy to dokážete taky! Může to být těžké, držet dietu nepřináší mnoho radosti do života, ale já jsem konečně našla rovnováhu. Trvalo mi to jenom pětačtyřicet let, abych se našla. A jsem přesně tam, kde mám být,“ svěřila se svým fanouškům v intimní zpovědi na sociálních sítích.

Drew jede!

Loni na podzim se po létě stráveném v karanténě se svými dětmi moc těšila do práce. „Bylo to vlastně strašně divné, být mámou, učitelkou, kámoškou a živitelkou v jednom. Bylo mi holek líto, že já jsem to jediné, co jim v ten moment svět mohl nabídnout. Ale pořád jsem si připomínala, že je to dočasné, že si na tenhle nový normál musíme zvyknout a že se v tomhle zvláštním období nesmíme ztratit,“ prohlásila v rozhovoru pro časopis In Style.

V září statečně představila jeden ze svých nejambicióznějších projektů – pro populární televizní stanici NBC totiž začala produkovat talk show, natáčet a účinkovat v ní. Tento žánr patří v západním světě k nejoblíbenějším, ale také k nejtěžším.

„Co jsme chtěli touhle show říct? Že jsem taková, jaká si myslíte, že jsem. Zápasím se životem a selhávám. Ale taky si myslím, že jedna z nejdůležitějších věcí, které chci naučit i svoje děti, je, že změna je důležitá. Změna ve světě, změna ve vás samých. Ráda zkoumám sebe a nikdy jsem si nehrála na někoho, kým nejsem. Je to bláznivé, nikdy jsem se necítila tak pokorně a vděčně, být tu s tímhle štábem a mít tuhle příležitost… Nevím, jak jsem se sem dostala, ale nezapomenu na to, jaké mám štěstí,“ prohlásila při virtuální tiskové konferenci před začátkem show.

Drew má svůj styl a spoustu přátel mezi milovanými celebritami, takže spuštění jejího pořadu bylo v USA poměrně velkou událostí. A do prvního dílu si navíc pozvala své herecké kamarádky z hitu Charlieho andílci – Lucy Liu a Cameron Diaz!

Drew Barrymore

Drew Blythe Barrymore se narodila 22. února 1975 v Kalifornii do sedmé generace herecké rodiny, jejími kmotry jsou Sophia Loren a Steven Spielberg. V šesti letech okouzlila v legendárním snímku E. T. – Mimozemšťan, ale už ve třinácti skončila v protialkoholní léčebně a o rok později se pokusila o sebevraždu. Diváci si ji zamilovali díky komediím Nepolíbená, Až tak moc tě nežere, 50x a stále poprvé, Hudbu složil, slova napsal… Hrála i v dramatech – Milujte svého zabijáka, Všichni jsou v pohodě. V roce 2010 získala Zlatý glóbus za výkon v televizním snímku Grey Gardens. Poprvé režírovala v roce 2009 sportovní tragikomedii Vyfič! A v letech 2017 až 2019 si zahrála hlavní roli v populárním seriálu Santa Clarita Diet. Byla třikrát vdaná, z posledního manželství má dvě dcery.