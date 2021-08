Jako vždy přemýšlím nad tématem, jestli zvolit takzvaně nějaké osobní téma ze života, či něco ze společnosti a zpravodajství.

O letních prázdninách se říká, že z hlediska novin a zpráv je okurková sezona. To znamená, že se nic neděje, není o čem významném psát, tak rubriky plní senzační zprávy z bulváru a ze života celebrit. Ani nevím, z jakého důvodu se pro to vžil název okurková sezona. Já si to bůhví proč vždy představoval, že novináři v redakcích nemají co dělat, tak pěstují či nakládají okurky. Najdu si pak skutečný důvod na Wikipedii.

Ale proč se třeba neříká rajčatová sezona? Nebo papriková sezona? Proč zrovna zelenina jako okurka má souvislost s letním zpravodajstvím? Ha, tak už jsem si to našel, ale neprozradím vám to, zjistěte si to sami.

Každopádně když kouknu na zpravodajské weby, přijde mi, že letos se okurková sezona nekoná. Děje se toho až moc. To šílené tornádo, dramata kolem očkování a viru, počínající předvolební kampaně, prostě v redakcích se toto léto okurky nepěstují ani nenakládají. I když možná že někde ano, protože jedna zpěvačka kandiduje do Poslanecké sněmovny, další zpěvák nazpíval hymnu pro jednu politickou stranu a živý Ken porodil svého prvního potomka.

Také jsem se dočetl, že Andrej Babiš vydal předvolební knihu „Sdílejte, než to zakážou!“, ale o něm se mi psát nechce, neboť jsem minulý týden psal o jeho osobním dopisu, a kdybych se věnoval této knize, musel bych skončit stejně jako právě v tom minulém fejetonu tou poslední větou o ulhaném estébákovi.

Ale název knihy sám o sobě svádí k různým parodiím – Sdílejte, než to zakážu!, Sdílejte si, co chcete, než vám to zakážu! nebo Sdílejte všechno a já vám to zakážu! No, hlavně nevím, jestli existuje masochista, který si takovou knihu vůbec přečte.

Ve svém osobním životě také okurky nepěstuji. Každý týden několik představení, do toho musíte vybalancovat čas strávený doma, aby si vaše drahá polovička nemyslela, že si tam chodíte jen pro čisté prádlo. A také jsem konečně dostal druhou dávku očkování. Hned den poté byla ovšem vyhlášena očkovací soutěž o boty a telefon, takže jsem zase výhodnou výhru minul o vlásek.

Takže co s tím? Než jsem našel téma k fejetonu, zjišťuji, že už jsem ho napsal o okurkách. Takže možná nakonec přece jen ta okurková sezona je. Asi to záleží na úhlu pohledu, někdo okurky vidí a někdo ne. A někdo vidí ty papriky, rajčata či jinou zeleninu. Sezona může být různá.

Nejlepší bude, když uděláte to, co jsem teď udělal já na zahrádce v Mohelnu, kam jsem se přesunul z Třince a v noci po večerním představení dopisuji ráno načatý fejeton. Objednal jsem si gin s tonikem, okurku dal do něj, tam patří, a připil na všechny okurkové, rajčatové i jiné sezony.