Pamatujete si ještě na váš finálový večer? No to víte, že jo. (smích) Šestého dubna to bylo dvacet let a musím říct, že na ten večer vzpomínám s obrovskou nostalgií a jsem moc ráda, že jsem toho byla součástí, protože Miss České republiky je podle mě fenomén a já patřím do jeho historie.

Sledujete ještě dnes soutěže Miss?

Upřímně musím říct, že sleduju pouze Miss Czech Republic, a to díky tomu, že se kamarádím s Taťánou Makarenko, která je prezidentkou soutěže. Mám Táňu moc ráda. Ona pro tu soutěž žije a dělá ji výborně. Jinak se v tom už ztrácím.

Máte pocit, že holky mají dnes větší možnosti, než jste měly vy?

My jsme byly úplně jiná generace, byly jsme ještě stará garda. Za nás nebyl pořádně internet, nebyly sociální sítě, hodně jsme pracovaly, byly jsme všude vidět – chodily jsme do televizí, do různých zábavních pořadů, proto nás starší generace doteď vnímá. V současné době to mají děvčata jiné v tom, že jsou sociální sítě, kde se mohou prezentovat a tu kariéru si trochu korigují samy. To my jsme nemohly, měly jsme tvrdý bulvár. (smích)

Pořád máte neuvěřitelnou postavu. Jak se udržujete ve formě?

Cvičím, ale myslím, že i kdybych necvičila, měla bych ji dobrou. Mám to v genech, za což vděčím rodičům. Jinak jsem ze sportovní rodiny, celý život sportuju, je to můj životní styl. K tomu také ráda jím, nejsem dietářka. Nicméně musím se už hlídat, není mi dvacet.

Modelingu se stále věnujete?

Ano, přehlídky chodím, ale hlavně už se spoustu let věnuju produkci. Pořádám dětskou talentovou soutěž Sluníčko roku, 1. června jsme odstartovali nový ročník v obchodním centru v Liberci.