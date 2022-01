Dosavadní životní cestu této ženy svět označuje za moderní pohádku o Popelce – dívku ze středostavovské rodiny si k oltáři dovedl jeden z nejžádanějších svobodných princů světa, a dokázal to, aniž by se musel vzdát následnictví britského trůnu.

Ovšem zatímco pohádky většinou končí svatbou a rčením „Žili šťastně až do smrti“, v případě Kate, jak vévodkyni z Cambridge stále familiárně nazývají média i poddaní, svatba znamenala jen začátek nového náročného života člena britské královské rodiny. Podle odborníků v této zkoušce Kate obstála, a v poslední době je dokonce stále více vidět, že už je připravená i na příští roli manželky krále. Deník proto přináší přehled předností, pro které Britové Kate milují.

Moderní princezna

Už když si vedl princ William Kate v roce 2011 k oltáři, připsala si tato žena na konto několik výjimečných zápisů. Jelikož se narodila v roce 1982, stala se do té doby vůbec nejstarší nevěstou, která se kdy do britské královské rodiny přivdala. Jako dcera bývalé letušky a letového dispečera se po Wallis Simpsonové, manželce bývalého krále Eduarda VIII., navíc stala druhou nevěstou v rodině bez šlechtického titulu – obojí později vyrovnala manželka prince Harryho, herečka Meghan Markleová.

Přestože byla neurozená a jako nevěsta „starší“, získala si Kate u britské veřejnosti i královské rodiny, lpící na tradicích, rychle podporu. Představovala totiž opravdovou moderní ženu 21. století. „Jako jediná královská nevěsta v Británii se vdávala s titulem z univerzity. Vzdělávána byla v soukromých školách, mezi jinými na Marlborough College, magisterský titul z historie umění získala na univerzitě St. Andrews,“ shrnuje portál University Herald. Už při studiích se navíc věnovala charitativní činnosti, což byla pro příští patronku více než dvacítky charitativních organizací skvělá průprava.

Módní diva

Od chvíle, kdy Kate předstoupila před novináře se zásnubním prstenem, který původně patřil princezně Dianě, dostala se pod drobnohled médií její garderoba. Titul módní ikony si zajistila už svými svatebními šaty a od té doby jde každé její veřejné vystoupení ruku v ruce s hodnocením toho, co má na sobě.

Podle odborníků na módu patří Kate mezi nejstylovější ženy světa. Navíc její vkus přináší i peníze do pokladen britských módních domů – jde o takzvaný Kate Middleton Effect, kdy se cokoliv, co si vévodkyně na sebe vezme, do pár hodin vyprodá. A jelikož Kate preferuje britské návrháře, zajišťuje tím vlastně tvůrcům z rodné země zájem zákazníků.

Oblečení Kate ovšem nese i další význam a zvláště v posledních letech podle odborníků ukazuje, jak se vyvíjí postavení Catherine v královské rodině. „Od chvíle, kdy se provdala za prince Williama, se její styl výrazně proměnil. Podle Anthonyho McGratha, stylisty celebrit, právě její oblečení vyjadřuje, že se už pomalu připravuje na chvíli, kdy její manžel usedne na britský trůn a ona se stane manželkou krále,“ shrnuje web britské mutace Marie Claire.

Typické jsou pro Kate slušivé šaty a kabáty, a to i výrazných barev. V posledních letech ovšem několikrát na veřejnost zamířila také v kalhotách, což vždy vzbudilo velký poprask. „Na Kate musíme obdivovat, že i jako členka královské rodiny zůstala sama sebou a nezměnila se na někoho zcela jiného. Ovšem svůj přirozený styl usměrňuje tak, aby byla oblečena vhodně pro roli budoucí královy manželky,“ vyjádřil se McGrath.

Mimochodem, co se šatů týče, jedny doslova královské oblékla před několika měsíci a podle mnoha odborníků šlo o její vůbec nejlepší společenský outfit. Konkrétně se jednalo o zlaté šaty, které zvolila pro příležitost premiéry nejnovější bondovky No Time to Die. „Zlatá róba s vlečkou a výraznými rameny byla pro Kate, která obvykle preferuje jednodušší kousky, poměrně netradiční volbou,“ okomentoval server Town and Country. Šaty a vyčesané vlasy zajistily, aby se Kate stala nejen královnou večera, ale i jednou z nejlépe oblečených dam loňského roku.

Děti na prvním místě

Jednou z věcí, pro které Kate Britové milují a proč ji často v dobrém přirovnávají k její zesnulé tchyni, princezně Dianě, je rozhodně to, jak se chová ke svým třem dětem, tedyprinci Georgeovi, princezně Charlotte a princi Louisovi. Vévodkyně i její manžel, princ William, se totiž snaží svým dětem zajistit pokud možno normální dětství mimo světla reflektorů.

Kate, kterou mohou Londýňané spatřit, jak sama vyráží do města na nákup potravin či knih, vede k podobnému „normálnímu“ chování i své potomky, což lidé ve Velké Británii oceňují. „Jak si navíc povšimli odborníci na řeč těla, i při veřejných vystoupeních s Williamem jasně ukazují, že jejich děti jsou pro ně na prvním místě,“ shrnuje server Good Housekeeping.

Byť se podobné chování může zdát zcela logické, v britské královské rodině jde stále ještě o novinku. S vystavováním citů k vlastním dětem na odiv začala až princezna Diana a to, že Kate pokračuje v jejích šlépějích, vévodkyni z Cambridge zajišťuje velkou dávku sympatií.

Rodinný tmel

Podle odborníků na královskou rodinu je zápal Catherine pro to, aby rodina držela vždy pohromadě, v Buckinghamském paláci přínosem nejen pro její děti, ale pro všechny. Už v době, kdy Kate s princem Williamem teprve chodila, se mluvilo o tom, že přispěla ke zlepšení vztahů svého partnera s jeho otcem, princem Charlesem.

To, že je vévodkyně jakýmsi rodinným tmelem, se ukázalo i na loňském pohřbu manžela královny Alžběty, prince Philipa. Poslední rozloučení se totiž odehrávalo na pozadí skandálu, kdy princ Harry v interview královskou rodinu v mnohém pomluvil a v médiích se denně objevovaly narážky na to, že vztahy bratrů Williama a Harryho mimořádně ochladly.

Když pak Kate na pohřbu udělala jednoduché gesto, kterým donutila oba rozhádané prince, aby spolu mluvili – začala mluvit s Harrym a přivolala k sobě Williama, čímž dosáhla společné konverzaci všech tří – nejen britský tisk na ni pěl ódy. „Vévodkyně z Cambridge obrousila hrany a postavila se do role mírotvůrce,“ psal třeba list Daily Mail.

Královnina oblíbenkyně?

Vzhledem k tomu, jak celý svět miloval princeznu Dianu, se Kate nikdy nevyhnula porovnávání se svojí zesnulou tchyní. Většinou je ovšem výsledek takového srovnání pro ni pozitivní. Stejně jako Diana, ani Kate nemá problém se na veřejnosti dát do řeči s obyčejnými lidmi a rovněž ukazuje, že se nebojí žádné výzvy – například loni vzala do ruky tarantuli či sportovala s kadety britského královského letectva.

Ještě více se ovšem mluví o tom, jaký ve skutečnosti panuje vztah mezi Kate, dívkou z lidu, a britskou královnou Alžbětou II. Kde je skutečně pravda a co Kate pro královnu znamená, sice vědí jen tyto dvě slavné ženy a jejich nejbližší, odborníci na královskou rodinu ovšem tvrdí, že kredit Kate u královny každým dnem stoupá a svým chováním si vysloužila pozici oblíbenkyně.

„Například když královnu před několika lety přivítala v zahradě, kterou pomáhala zařizovat, dříve, než před královnou udělala pukrle, políbila ji na tváře. Pořadí činů naznačuje, že postavení Kate u královny je opravdu výjimečné,“ upozorňuje server Marie Claire.