Režisér Sam Mendes (56) se potkal s Kate Winsletovou (46) už v roce 2001, kdy se ji pokusil přesvědčit, aby se přihlásila do hry, kterou režíroval v Londýně. I když spolupráci odmítla, chemie mezi nimi zafungovala a začali randit. O dva roky později se vzali a narodil se jim syn Joe. Sam později režíroval Kate po boku jejího kolegy z Titanicu Leonarda DiCapria ve filmu Revolutionary Road. V roce 2010 manželé oznámili rozvod s tím, že zůstávají přátelé.

Dodnes spolupracují na filmech

Ačkoli Simonu Chytrovou (59) dělí od Víta Olmera (80) dvacetiletý věkový rozdíl, mají za sebou letos už třicet let spokojeného manželství. I když ani jim se drobné krize nevyhnuly. Natočili spolu několik filmů, mimo jiné slavný Tankový prapor, dohromady se ale paradoxně dali mimo kamery. Jiskra u nich přeskočila v jednom moskevském hotelu. „Ten den bylo zemětřesení v Arménii. Byla to neutěšená situace a do toho jsme se potkali. Já tam jela hrát divadlo a Vít tam vlastně nedělal nic. Dal mi najíst, a tak začal náš vztah,“ prozradila Simona v jednom televizním pořadu.

Nakonec se vzali

To Milla Jovovichová (46) potkala svého budoucího manžela, režiséra Paula W. S. Andersona (57), v roce 2002 při práci na filmu Resident Evil. Už o rok později ji požádal o ruku, ještě před tím, než se ale dostali k oltáři, se rozešli. Osud měl ovšem s tímto párem jiné plány. Znovu se dali dohromady a v roce 2007 se jim narodila dcera Ever. O dva roky později se vzali a narodila se jim druhá dcera Dashiel a v roce 2020 třetí Osian.

Málo se jí věnoval

Režisér Darren Aronofsky (53) a herečka Jennifer Lawrence (31) se poprvé setkali při natáčení filmu Matka a hned nato, v říjnu 2016, vyvolali zvěsti o tom, že spolu chodí. Tuto informaci definitivně potvrdili, když byli o měsíc později spatřeni, jak se v New Yorku líbají. Bohužel jejich vztah vydržel pouze rok, o dvacet dva let starší režisér ostrouhal. Jennifer později přiznala, že žil pouze filmem, nikoli jejich vztahem. To ji štvalo.

Jennifer Lawrence nebyla jediná, která skončila v náruči Darrena Aronofského (53). Před ní chodil téměř deset let s jinou kráskou, Rachel Weisz (52). Poprvé se potkali v roce 2000 v zákulisí londýnského divadla Almeida, kde herečka hrála ve hře, již produkovala společnost režisérova přítele Neila LaButea. O rok později oznámili vztah, v roce 2005 se zasnoubili a následující rok přivítali syna Henryho. Mezitím Darren režíroval svou lásku ve sci-fi snímku Fontána. Rozešli se v roce 2010.

Oba milovali výstřednosti

Podobně jako mnoho jeho kolegů i Tim Burton (63) chodil hned s několika herečkami, se kterými točil. Nejdelší vztah mu zatím vydržel s Helenou Bonham Carterovou (56), známou Bellatrix Lestrangeovou z Harryho Pottera. Potkali se, když Burton natáčel v roce 2001 remake Planety opic. Tehdy ještě chodil se svou dlouholetou přítelkyní Lisou Marií. Po premiéře filmu ovšem události nabraly rychlý spád a vznikl nový pár. Rozešli se v roce 2014.

Během roku stihli rozvod i svatbu

Herečka Michelle Williamsová (41) se zamilovala do režiséra minisérie Fosse/Verdon Thomase Kaila (44) nedlouho předtím, než se poprvé jako pár objevili na předávání Zlatých glóbů 2020. Bylo to velké překvapení, protože Michelle se jen krátce před tím rozešla s manželem, hudebníkem Philem Elverumem, a Thomas ukončil manželství s herečkou Angelou Christian. Vzali se a v červnu 2020 přivítali prvního společného potomka.