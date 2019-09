33. ročník běhu do vrchu pro všechny věkové kategorie. Prezentace od 12 hodin na radnici v Polici nad Metují, start ve 13.00 hodin z Masarykova náměstí, cíl před chatou Hvězda v Broumovských stěnách. Maratonstav – Český pohár v běhu do vrchu 2019, Velká cena východních Čech v bězích 2019, Mistrovství firmy Wikov v běhu do vrchu 2019.