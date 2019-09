Charitativní výstava fotografií polického fotografa Milana Schirla z jeho nedávné cesty po severním Vietnamu. Jako vstupné můžete darovat onošené dětské oděvy nebo boty (preferujeme ZIMNÍ). Vše pošleme místním etnikům do horských oblastí severního Vietnamu, kde je život opravdu tvrdý. Kmotrou výstavy je herečka a výtvarnice Ha Thanh Špetlíková. Vstupné: 50 Kč za osobu (děti a senioři 20 Kč) nebo dětské boty a oblečení (to preferujeme, nejlépe zimní)

Výstava bude dále otevřena vždy od úterý do neděle v časech: 10:00–11:30 a 14:00–16:30.