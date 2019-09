Expediční kamera

Tradiční přehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezóny, kterou již tradičně můžete vidět v kině Luník. V 9. ročníku se těšte na parkour na starých inckých ruinách, skvělé horolezecké výkony, nebo výpravu do nitra džungle. To vše zažijete v pátek 15. 3. 2019 od 18:30 v kině Luník v Červeném Kostelci. Na letošním programu je 6 pečlivě vybraných filmů, které uspěly na zahraničních festivalech i domácí novinky. A na co se letos můžete těšit? Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné výkony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilometrů i putování na dvou kolech, outdoorové hvězdy i neznámí, a přesto úžasní cestovatelé, to vše máte možnost zažít během festivalu. Navíc se po loňském úspěšném dokumentu z Vietnamu můžete těšit opět na besedu a dokument Jana Jenky a Lukáše Kuldy, kteří se tentokrát vydávají na třítýdenní cestu po Peru, kde musí překonat vysoké nadmořské výšky, daleké vzdálenosti, nebo místní nepokoje.

I letos bude vstupné na celý program festivalu za symbolických 99 Kč a celý výtěžek bude věnován na činnost červenokosteleckých dětských oddílů Šotek a Kadet.