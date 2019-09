44. ročník turistického pochodu Hadařská 25 se uskuteční v sobotu 27. dubna. Start pochodu je od 7 do 12 hodin u sokolovny v Červeném Kostelci. Připraveny jsou pěší trasy na 12, 18, 25 a 35km a cyklotrasy v délce 30, 50 a 70 km. Každý účastník dostane mapku, popis své trasy a vyrazí na trať. Kontrola s občerstvením je umístěna na hradě Vízmburk, který představuje příjemnou zastávku s možností komentované prohlídky. Cíl letošního pochodu je časově neomezený do večerních hodin v autokempu Brodský, kde každý dostane jubilejní pamětní diplom. Na Broďáku bude probíhat přátelské odpoledne u příležitosti 100 let turistiky v Červeném Kostelci. Ke zhlédnutí bude výstava fotografií z naší činnosti, kroniky dálkových pochodů Červený Kostelec – Sněžka a Hadařské 25, vyhrávat bude country kapela Krvesaj, k dispozici bude dětský koutek i kvalitní občerstvení. Akce se koná za každého počasí.