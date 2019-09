Středisko volného času Déčko v Náchodě vás zve na 8. ročník soutěžní přehlídky orientálního tance, která se koná pod záštitou Města Náchod o tomto víkendu v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. O titul Hvězda Orientu, korunku, šerpu a další hodnotné ceny se mohou se ucházet tanečnice a taneční skupiny v různých věkových a tanečních kategoriích ze všech koutů ČR, také Slovenska či Polska. V sobotu 2. února vystoupí děti do 18 let – sólistky, skupiny, dua a tria a v neděli 3. února se představí kategorie nad 18 let – sólistky, profi, skupiny, dua a tria. Můžete se těšit na orientální vystoupení dětí i dospělých, profi tanečnic i návštěvu mezinárodní poroty během celého víkendu. Program začíná po oba dny dopoledne v 10 hodin. Předpokládaný konec soutěže v 18.30 hodin. Více informací najdete na www.hvezda-orientu.wz.cz