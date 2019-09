Írán – pohled do zákulisí

Jak se žije v Íránu. Neobvyklý a humornou formou podávaný pohled za oponu země větší než celá střední Evropa nabízí autor dvou knih o současném Íránu, přírodovědec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký. Záběr na všední život prudce se rozvíjející země – jak se baví mladí a jak starší, co smějí anebo nesmějí ženy a co muži. Co pro Íránce znamenají děti. Jak by se měl a naopak neměl chovat návštěvník z ciziny. Beseda se koná v pondělí 6. května v 18 hodin v Konferenčním sále IC v Broumově.