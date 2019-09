Sedmá mezinárodní Polsko-česká jízda historických vozidel se uskuteční ve dnech 2. až 4. srpna. Příjezd posádek do Náchoda bude v pátek od 14 hodin, vystavená auta si můžete prohlédnout na náměstí. V sobotu proběhne vyhodnocení elegance o nejhezčí vozidla a předání poháru starostou města Náchoda. V 8 hodin se veteráni vydají na trasu jízdy, která povede do Hronova. V areálu továrny Wikov bude průjezdní kontrola a posádky zde budou plnit jednoduchý úkol. Na další zastávce v Polici nad Metují na náměstí se také budou plnit zapeklité úkoly a odměňovat nejhezčí vozidla. Ve Starostíně na hraničním přechodu posádky projdou celní kontrolou s celníky v dobových uniformách. Poté už trasa povede do polského Walbrzychu, kde bude cíl jízdy.