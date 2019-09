Koncert ArtCafé - Robert Balzar Trio

Oblíbení hosté ArtCafé se vracejí na místo činu :-)

Robert Balzar Trio hraje od roku 2015 v novém složení:

Jiří Levíček - piano

Robert Balzar - kontrabas

Kamil Slezák - bicí

Hudba tohoto tria zachycuje nový, současný zvuk tří zkušených hudebníků v jednom organickém celku. Většinu repertoáru tvoří vlastní skladby, nebo úpravy nejen jazzových standartů. Zatím posledním počinem bylo vydání DVD “One Day” (2016), které bylo natočeno v lese u Poličky v koprodukci s ČT. Poslední dvě alba „Discover Who We Are“ (2013) a „Vuja De“ (2014) nahrálo trio v New Yorku, v Sear Sound Studiu za asistence věhlasného zvukaře Jamese Farbera.

Trio pravidelně vystupuje s vynikajícím českým zpevákem Danem Bártou, v současné době pracují na nové desce, kterou natáčí opět v New Yorku, v Sear Sound Studiu s Jamesem Farberem a bude složena převážně z vlastních skladeb. Robert Balzar Trio zatím vydalo šest autorských alb a vystupovalo na mnoha zahraničních koncertech / festivalech v Evropě a v USA.

Středa 20. 2. 2019 od 19:00

Sál Kreslírna, Klášter Broumov

Vstupné: 190 Kč / 150 Kč (pro členy klubu ArtCafé)

Prodej vstupenek: v pokladně prohlídkového okruhu nebo online

Pořádá: Agentura pro rozvoj Broumovska