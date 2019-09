Malý princ na Zemi

Představení pro celou rodinu v podání Divadla Metro Praha se hraje v pátek 25. ledna v Kolárově divadle v Polici nad Metují. Malý princ procestoval celý vesmír, aby zjistil, co je v životě skutečně důležité. Nejvíc ho zaujala Země, krásná a podivuhodná planeta, kde se její obyvatelé chovají laskavě a ušlechtile, ale i nezodpovědně a krutě zároveň. V interaktivním představení plném originálního černého divadla, tance a pantomimy se s Malým princem podíváte na lidské počínání na planetě Zemi. Díky humorným i dechberoucím momentům si uvědomíte, kam směřuje, co jí hrozí… a co se dá ještě zachránit. Na konci představení čeká diváky krátká ukázka techniky černého divadla. Někteří z diváků se tak mohou na chvilku stát hercem přímo na jevišti!