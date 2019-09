Opět po roce se otevírá možnost poměřit si kvalitu své pálenky a ochutnat vzorky ostatních. Na akci zve spolek „HRABĚNEK A PŘÁTEL“, a to do kulturního domu v Martínkovicích. Vzorky můžete donést od 13 do 14 hodin, informace o koštu se dozvíte na místě.