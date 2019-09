Petr Šulc – Pohled vzhůru

Výstava z cyklu Umělci do 40 let v zámecké jízdárně v Náchodě. Náchodský rodák, předseda Fotoklubu Náchod, se fotografií zabývá dlouhodobě. Věnuje se tradičním technikám, ale rád také experimentuje. Na výstavě představí svůj aktuální konceptuální projekt, na němž nesouvisle pracuje několik let. Vystaveny budou obsahově absolutně minimalistické fotografie, čtvercové, černobílé, bez jakýchkoli digitálních zásahů do obrazu. Zahájení výstavy ve středu 10. dubna v 17 hodin. Výstava potrvá do 16. června 2019.