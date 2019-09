Máš plný šatník oblečení, které již nenosíš? Přines je ve čtvrtek 6. června do prostoru před bezobalovým obchůdkem v Komenského ulici v Náchodě a odnes si cokoliv, co se ti zalíbí. Zachovalé neponičené a vyprané kousky pánského, dámského či dětského šatníku maximálně 5 ks můžeš vyměnit od 10 do 17 hodin. Zbytek oblečení bude večer věnován na charitu.