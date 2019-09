Soirée u vévodkyně za svitu svící

večerní prohlídky prvního patra ratibořického zámku

Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. Ve vstupní hale budete přivítáni sklenkou vína. V průběhu procházky večerním zámkem se od zkušeného průvodce dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle. Romantickou atmosféru podbarví krátké hudební vystoupení a zažijete také jedno příjemné setkání. Na závěr pro vás bude připraveno posezení s černou kávou a koláčkem. Délka prohlídky cca 30 až 40 minut. Kapacita prohlídky je omezena na maximálně 20 osob. Vzhledem k pozdním časům prohlídek prosíme zvažte účast dětí do 12 let. Začátky prohlídek: 20.30, 21.00 a 21.30 hodin. V případě vyššího zájmu možno i ve 22.00 hodin. Jednotné vstupné 160 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem.Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech čase od 7 do 14 hodin), mail ratiborice@npu.cz