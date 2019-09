Tropická charitativní pouť

Celodenní odpočinkový program pro celé rodiny po celé tři dny u restaurace Tropical v České Skalici. Od pátku 12. do neděle 14. července na návštěvníky čeká pouť s extrémními atrakcemi, vystoupení kouzelníků, vyhlídkové lety helikoptérou, barmanská a ohnivá show, letecká show, automobiloví veteráni, obří tříkolky, hasičská vodní fontána s ohňostrojem, denní a noční ohňostroje, divadla pro děti i dospělé. V průběhu akce vystoupí kapely: Wanastovi Vjecy Revival, DeBill Heads, Čí je to vina, Warování, Heebie Jeebies, Ulrichovo náměstí, Lucie revival Morava, Krucipüsk, Wishmasters a mnoho dalších. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou. Akce je zastřešena a koná se za každého počasí. Program bude probíhat vždy od 11.00 do časných ranních hodin.