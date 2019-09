Jaký je příběh vitamínů? Co je to homocystein? Přednáší Mgr. Michaela Verde Beitlová, dlouholetá spolupracovnice MUDr. Karla Erbena. Zveme vás ve středu 16. 1. od 18 hodin do společenského sálu Městské knihovny v Novém Městě nad Metují.