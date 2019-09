Výletní parní vlak

Železniční muzeum Výtopna Jaroměř pořádá u příležitosti 160. výročí od zahájení provozu na trati z Josefova do Malých Svatoňovic jízdy výletním parním vlakem z Jaroměře do Malých Svatoňovic a zpět. Vláček vyjíždí v sobotu 1. června v 8.45 hodin z jaroměřského nádraží a poputuje přes Českou Skalici a Červený Kostelec do Malých Svatoňovic a poté zpět do Jaroměře. Jízdenky se prodávají přímo ve vlaku. Podrobné informace a zároveň jízdní řády najdete na následující internetové adrese: www.vytopnajaromer.cz.