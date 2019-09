Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic

Postavy, důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, přivítají návštěvníky na místech, kde se děj románu odehrává. Setkání s postavami je připraveno od úterý 4. června do soboty 8. června vždy od 9.00 do 16.00 hodin. V zámku příchozí narazí na namyšleného komorníka Leopolda, pozdraví vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně je budou vyhlížet veselý pan otec mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle potěší setkání s laskavou babičkou a jejími vnoučaty. Od úterý do pátku pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek pro skupiny i pro jednotlivce a podrobné informace na tel. čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14.00 hodin).