KDY: 14. 8. v 19.00

KDE: Broumov

ZA KOLIK: 190 Kč



Zpěvačka, kytaristka a skladatelka. Veřejně vystupuje od roku 1971, později jako členka volného sdružení písničkářů Šafrán. Proslavila se skvělou technikou hry na kytaru plnou experimentů. Vydala osm řadových alb (Dagmar Andrtová-Voňková; Živá voda; Golden Gate: The Magician of Guitar from Prague I; Dagmar Andrtová; Birdcage/Voliéra; Milí moji; Slunci ležím v rukou); Hostina, účinkuje i na albech jiných písničkářů. Vystupovala po téměř celém světě, její skladby vyšly i u zahraničních vydavatelů a nahrála rovněž hudbu pro představení Rok na vsi bratří Mrštíků (Národní divadlo 1993, režie Miroslav Krobot). V roce 2010 vydala knihu písňových textů, básní a kreseb LISTÍ a 16. listopadu 2010 jí byla udělena pamětní medaile Ústavu pro studium totalitních režimů "Za svobodu a demokracii".