KDY: v úterý 17. listopadu od 12 do 13 hodin

KDE: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000420-broumovske-diskuse-2020/220254002530006-hodnoty-a-spolecnost-jak-ovlivnuje-koronavirova-zkusenost-nase-hodnoty/?fbclid=IwAR2IIRgWlfgbbY17GbWgaj2nOj86C9ZNSyIMvhwNvB2d9BbryRhtZdZM_EE

ZA KOLIK: zdarma

Jak ovlivňuje koronavirová zkušenost naše hodnoty? Broumovské diskuse, které se měly uskutečnit počátkem listopadu v broumovském klášteře, mají pro letošek nový formát i nový náhradní program. S tématem Hodnoty a společnost nyní vstupují do online prostoru, a to panelovou diskusí ekonoma Filipa Matějky, farářky Martiny Viktorie Kopecké a filantropa Jana Školníka. Hodinová diskuse na téma „Jak ovlivňuje koronavirová zkušenost naše hodnoty“ se bude živě vysílat 17. listopadu od 12 do 13 hodin z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, a to díky iVysílání České televize. Diskusi bude moderovat Světlana Witowská. Bližší informace je možné najít na facebookovém profilu konference Broumovské diskuse www.facebook.com/broumovskediskuse