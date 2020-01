KDY: 2. 1. od 15.00 hodin

KDE: Muzeum papírových modelů Police nad Metují

ZA KOLIK: 30 Kč

Proč vůbec vzít do ruky nůžky, papír a lepidlo? Lepení modelů není jen zábavný koníček, je to relaxace, meditace, spolupráce s rodiči, dětmi, kamarády nebo učiteli. Vystřihovánky rozvíjí to nejcennější – kreativitu a schopnost umět si poradit. Při tvorbě se propojují obě mozkové hemisféry a jen tehdy vznikají geniální nápady. Děti si osvojují dovednosti jako je tvořivé a technické myšlení, trpělivost, pečlivost a zručnost. Skrze práci na modelu získává tvůrce vztah k lidské práci a úctě k řemeslu. Učí se nadhledu i smyslu pro detail. Stavění papírového modelu je příběh plný dobrodružství…

Navíc – vedoucím kroužku je jeden z nejtalentovanějších papírových modelářů v České republice, vicemistr ČR Luboš Matěna! Tak neváhejte a přihlašte své děti, aby se mohly učit od nejlepších z nejlepších. Luboš už pravidelně vozí medaile a diplomy ze soutěží v Čechách i v Polsku a skvěle reprezentuje muzeum.