KDY: 23. 1. od 17.00 hodin

KDE: Klášter Broumov

ZA KOLIK: neuvedeno

Výstava The Different Story je o tom, že i když všichni nejsme stejní, velmi často nás spojují podobné pocity. Vizuální přemýšlení o postupném ztrácení vlastní tváře i bolavém hledání sebe sama. Cesta od prvního školního focení po první vztahy. Osobní archeologie jinakosti. Výstava potrvá od 24. 1. do 20. 3. 2020. Výstava vznikla za podpory Státního fondu kultury České republiky.