KDY: 15. 1. od 18.00 hodin

KDE: Klášter Broumov, Sál Kreslírna

ZA KOLIK: od 30 Kč

Světelné znečištění způsobuje, že na obloze toho vidíme stále méně. Ale nejen to. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci - světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný "bonus" ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.

Přednášející:Pavel Suchan je předsedou Odborné skupiny České astronomické společnosti pro tmavou oblohu, pracovníkem Astronomického ústavu AV ČR a členem mezirezortní skupiny pro světelné znečištění. Bude vyprávět o světelném znečištění - o tom, co to znamená, jak vzniká, jak se projevuje a co s tím.

Hynek Medřický je světelný technik se znalostmi o biologickém působení světla, tedy o působení světla na živé organismy včetně člověka. Bude mluvit o naší vlastní světelné hygieně a jak se chovat, abychom světlo využívali ke svému prospěchu a přitom nám zároveň neškodilo.