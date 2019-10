KDY: 10. 10. v 17.30

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 50 Kč



Městská knihovna v Náchodě vás ve čtvrtek 10. října v 17.30 zve do dětského oddělení na cestopisnou besedu Kolumbie s Matějem Ptaszkem, který je prvním Evropanem, jenž strávil více než dvacet měsíců v divokém kolumbijském departamentu Antioquia. Jaké je to ocitnout se uprostřed nefalšované divočiny? Jaké to je být akceptován drsnými horskými kovboji, kteří mezi sebe jen tak někoho nepřijmou? Jaké pocity vás svírají, když se nacházíte na území neblaze proslulé povstalecké skupiny, mimo kontrolu vlády? Co když v horách narazíte na opravdového zlatokopa, jako z románu Jacka Londona?