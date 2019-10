KDY: 10. 10. od 16.00

KDE: Česká Skalice

ZA KOLIK:

Na letošním šestém ročníku této akce vás čeká kavárna s dýňovými specialitami, výstava výrobků z dýní, možnost zakoupit si dýně a na místě si je vydlabat. Dýně si buď budete moci odnést pro dekoraci vašich domovů nebo vystavit v zahradě Vily Čerych. Dýňové lampiony si společně v zahradě rozsvítíme. V rámci akce budete moci ochutnat také trendy dýňové pokrmy z Kuchyně zdravé výživy. Dále pro vás chystáme dýňovou semínkovnu. Máte doma přebytečná semínka dýní nebo jiných tykví, zejména těch neobvyklých? Přineste je s sebou v popsaném pytlíčku s názvem druhu a budete si je moci vyměnit za jiná.Otevřeno je od 16 do 18 hodin

VÝZVA: Pro výstavu dýní vyrobte buď dýňáka (postavu/ zvířátko) nebo lampion z dýně a přineste je k nám do Vily. Vytvoříme z nich v zahradě dýňovou výstavu, kterou bude možnost zhlédnout v rámci Dýňování po česku a bude k vidění celý následující týden od 14. do 18. října od 8 do 15 hodin. Vítány jsou i jiné tykve všech barev, velikostí a tvarů, např. okrasné dýně, cukety nebo patisony či různé jiné tykvové kuriozity. Výrobky mohou nosit školy, mateřské školy, družiny, ale také široká veřejnost. Výrobky a tykve noste do Vily Čerych od 7. do 10. října v čase od 8 do 15 hodin.