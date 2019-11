KDY: 14. 11. 2019 v 19.00

KDE: Náchod

ZA KOLIK: od 300 Kč



Divadelní představení Městského divadla Mladá Boleslav se hraje v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás. Hrají: Roman Teprt, Milan Ligač, Malvína Pachlová, Lucie Matoušková, Jan Hofman. Představení není vhodné pro děti do 15 let.