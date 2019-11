KDY: 8. 11. v 19.00

KDE: Hronov

ZA KOLIK: od 590 Kč



Česká rocková hudební skupina BSP oslavila v minulém roce 25. výročí od vydání své první desky. V létě BSP zahrálo na dvaceti festivalech, včetně Létofestu, Votvíráku nebo Jamrocku. První album textované v angličtině a vrcholící singlem I Don’t Know (At An Impasse) vyšlo v roce 1993. Rok poté (1994) toto hvězdné trio přišlo s druhým albem v češtině – obsahovalo písně jako Holka čapni draka, Líbám tě černou, Chaos a také nejznámější Zemi vzdálenou. Písním skupiny dominuje nezaměnitelný vokál Kamila Střihavky, dravé kytarové riffy a sóla Michala Pavlíčka a baladické popové klávesy Oty Baláže.