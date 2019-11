KDY: 4. 11. v 19.30

KDE: Náchod

ZA KOLIK: 250 Kč



Městská knihovna v Náchodě vás zve do studovny knihovny na představení Nezávislého divadelního spolku Kašpar z Divadla v Celetné. Jednoaktové absurdní drama se odehrává v 70. letech v kanceláři jednoho malého, bezvýznamného pivovaru, kde místní sládek a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) společně zjistí, že je to všechno na nic. Hrají Jan Potměšil a Jakub Špalek. Po vystoupení proběhne s oběma herci beseda.