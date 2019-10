KDY: 16. 10. 2019

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: 30 Kč



V tento den můžete v ulicích města Červeného Kostelce potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek 30,- Kč do kasičky odmění symbolickou bílou pastelkou. Sbírka se letos koná již 20. rokem, a to téměř po celé republice. Přispět je možné i bezhotovostně, a to prostřednictvím QR kódu umístěného na pokladničce. Svým darem podpoříte například výcvik vodicích psů, sociálněprávní poradenství pro nevidomé, výuku práce s náročnými kompenzačními pomůckami, vydávání časopisů v Braillově písmu či zvukové podobě a další speciální služby pro zrakově postižené.