KDY: 11. 10. v 19.00

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: od 390 Kč



Bravurní komedie v Divale J. K. Tyla v Červeném Kostelci o hledání vlastní identity z dílny známého britského komediografa Willy Russella, je určena nejen všem ženám středního věku, které pomalu ztrácejí životní elán, ale i všem divákům, kteří mají rádi dobrou zábavu. Navíc je skvěle napsané monodrama přímo stvořené pro hvězdu Městských divadel pražských Simonu Stašovou, Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se musí starat hlavně o to, aby život její rodiny běžel ve vyježděných kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní neočekává – odjede na dovolenou do Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už považovala za ztracené.