KDY: v pátek 4. 12. od 19:00

KDE: facebook ArtCafé

ZA KOLIK: Akci můžete podpořit nákupem virtuálních vstupenek.

I když opatření pomalu polevují, kulturní akce jsou stále bez diváků. Proto se i další koncert ArtCafé bude vysílat živě z klášterní Kreslírny. V pátek se můžete těšit na hradeckou kapelu The Valentines! Mladé hradecké trio, oscilující mezi 80’s estetikou Let’s Dance Davida Bowieho a současným kytarovým popem, hraje dle svých vlastních slov „veselé písničky o těch nejsmutnějších věcech“ a mezi jejich vzory také patří například The Smiths nebo The 1975. Přenos můžete sledovat na facebooku ArtCafé.