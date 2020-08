Už za tři dny ožije město pískovcových skal Mezinárodním horolezeckým filmovým festivalem. Největší svátek vyznavačů lezení letos poctí svou účastí i nejlepší světový sportovní lezec Adam Ondra. Ten na východ Čech zamíří z Francie, kde v sobotu ovládl první letošní závod světového poháru.

Adam Ondra | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Tři roky jsem se snažil o to, aby Adam do Teplic přijel. Bohužel se náš festival v minulosti termínově potkával s významnou akcí v Itálii, které Adam dával přednost. Letos se podařilo Adama Ondru přesvědčit,“ potěšilo programového ředitele festivalu Petra Kašpara. Co bude obsahem jeho besedy zatím neupřesnil.