Retrospektivní výstava ruského malířství XVIII. – XX. století

Letošní výstavou ruského umění se Galerie výtvarného umění v Náchodě ohlíží do historie česko-ruských vztahů a připomínáme největší výstavní projekt u nás vůbec, jež se uskutečnil v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie představí v přízemí zámecké jízdárny tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. Výstava potrvá do 10. listopadu 2019. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

KDY: do 10. listopadu 2019

KDE: Náchod

ZA KOLIK: není uvedeno

Letošní výstavou ruského umění se Galerie výtvarného umění v Náchodě ohlíží do historie česko-ruských vztahů a připomínáme největší výstavní projekt u nás vůbec, jež se uskutečnil v roce 1935 v Praze. Náchodská galerie představí v přízemí zámecké jízdárny tuto jedinečnou výstavu fotodokumentací, odkazy v dobovém tisku a především výběrem děl ze svého fondu a zápůjček z Akademie věd ČR, v. v. i, Národní galerie v Praze i soukromých sbírek. Výstava potrvá do 10. listopadu 2019. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Autor: Marta Tylšová