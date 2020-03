KDY: 5. 3. 2020 v 19.00 hodin

KDE: Červený Kostelec

ZA KOLIK: od 350 Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Málokterý autor se může pochlubit takovým úspěchem, jako Rob Becker – vyprodat divadelní sály v USA stejně jako ve Slovinsku, v Německu jako ve Francii – to už chce hodně talentu a správného citu pro žhavé téma. Hrají: Honza Holík nebo Jakub Slach.